Fall Maddie McCann

Verdächtiger Pädophiler liess Perücken und «exotische» Kleider zurück

Der 43-jährige Deutsche, der in Fall der 2007 verschwundenen Maddie McCann als neuer Verdächtiger gilt, ist ein mehrfach vorbestrafter Sexualstraftäter. Seine spanische Nachbarin erzählt von dem Mann.

Maddie McCann war kurz vor ihrem vierten Geburtstag spurlos aus ihrem Zimmer in einer Ferienanlage in Praia da Luz verschwunden.

Im Fall der verschwundenen Maddie McCann ist ein neuer Verdächtiger aufgetaucht: ein mehrfach wegen Sexualstraftaten auch an Kindern vorbestrafter Deutscher, der derzeit in anderer Sache eine längere Haftstrafe verbüsst.

Nach Angaben des Bundeskriminalamtes BKA lebte der Deutsche zwischen 1995 und 2007 regelmässig an der Algarve – unter anderem in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz. In Praia da Luz soll der Beschuldigte verschiedenen Gelegenheitsjobs nachgegangen sein. Doch laut BKA gibt es Hinweise darauf, dass er seinen Lebensunterhalt auch durch Straftaten wie Einbrüche in Hotelanlagen und Ferienwohnungen und Drogenhandel bestritt.

Haus beim Strand, an dem Maddie spielte

Das Haus, in dem der Mann in dieser Zeit wohnte, war ein heruntergekommenes Bauernhaus auf einem abgelegenen Hügel. Von hier führt ein Pfad zum Strand – jenem Strand, an dem Maddies Familie 2007 gespielt hatte. Der Verdächtige zog allerdings ein Jahr vor Maddies Verschwinden aus dem Haus aus – doch die Polizei nimmt an, dass er weiterhin in der Region lebte.