Polizei warnt vor neuer Masche : Verdächtiger festgenommen – Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Am letzten Freitag waren Telefonbetrüger so aktiv wie selten zuvor. Am Telefon geben sie sich als Polizisten aus. Auf perfide Weise knöpfen sie den Opfern Geld ab.

Die Betrüger geben beispielsweise an, dass für die Tochter des Angerufenen eine Kaution bezahlt werden müsse. Sonst wandere diese umgehend ins Gefängnis. Um der Geschichte noch mehr Dramatik zu verleihen, ist im Hintergrund das Wimmern einer Frau zu hören. Es wird gesagt, dass eine hohe Geldsumme nötig sei, um eine Verschlimmerung der Situation abzuwenden. Es wird dann angeboten, dass man das Geld abholen käme.

Bei der Kantonspolizei Solothurn gingen am Freitag, 21. Januar, rund 20 Meldungen aus der Bevölkerung ein, die einen ähnlichen Betrugsversuch meldeten. Glücklicherweise fiel niemand der Masche zum Opfer. Der Kapo Solothurn ist es daraufhin gelungen, einen der mutmasslichen Betrüger zu überführen. Mediensprecher für die Kapo Solothurn, Andreas Mock, sagt gegenüber 20 Minuten: «Seit der Festnahme verzeichnen wir keine weiteren, derartigen Anrufe. Da darf man sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Bekanntlich wird es bald wieder zu ähnlichen Wellen kommen.»

Auch in anderen Kantonen wird die neue Masche bereits angewandt. So beispielsweise in den Kantonen Freiburg und Aargau. Die Polizei mahnt bei Geldforderungen am Telefon, stets misstrauisch zu sein und im Zweifel einfach aufzulegen. Gegen die Betrüger vorzugehen ist aber für die Polizei schwierig, da sie meistens aus dem Ausland agieren.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!