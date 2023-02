Bern: Erneut verdächtiger Gegenstand vor dem Bundeshaus – Polizei gibt Entwarnung

Am Donnerstagabend wurde rund um das Bundeshaus in Bern ein verdächtiger Gegenstand festgestellt. Die ausgerückte Polizei sperrte den Bereich vor dem Bundeshaus-West ab. Dort befindet sich der Sitz des Aussendepartements, des Justizdepartements und der Bundeskanzlei.

Die Kantonspolizei Bern bestätigte gegenüber 20 Minuten einen Einsatz. «Aufgrund einer Meldung des Bundessicherheitsdienstes kurz vor 19.00 Uhr hat man die Bundesgasse bis zum Bundesplatz abgesperrt.» Auch der ÖV wurde umgeleitet. «Personen, welche sich noch vor Ort im Bundeshaus befunden haben, wurden gebeten, den Ort zu verlassen», so Ramona Mock, Mediensprecherin der Kantonspolizei Bern.

Der verdächtige Gegenstand habe sich aber als «harmlos» herausgestellt, der Einsatz ist bereits wieder beendet. Um was für einen Gegenstand es sich handelte, wollte die Kapo Bern nicht genauer erläutern.

Grosseinsatz am Dienstag

Der Bundesplatz in Bern war am Dienstag zwischen 15 und 19 Uhr grossräumig abgesperrt. Auf Twitter schrieb die Polizei: «Aktuell stehen wir in Bern wegen eines verdächtigen Verhaltens eines Mannes im Einsatz. Er wurde angehalten.» Die Polizei bat die Bevölkerung, das Gebiet grossräumig zu umgehen.