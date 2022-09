Deutschland : Jan P. (29) gesteht Tötung der 14-jährigen Ayleen

Der im Mordfall Ayleen festgenommene Tatverdächtige Jan P. hat die Tötung der 14-Jährigen aus dem deutschen Bundesland Baden-Württemberg gestanden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Giessen am Dienstag mitteilten, führte der Beschuldigte aus Hessen die Ermittler ausserdem zu dem an einem Feldweg im Landkreis Giessen gelegenen Tatort und zu abgelegten Kleidungsstücken des Opfers.



Ayleen war am 21. Juli in Gottenheim im baden-württembergischen Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald verschwunden und gut eine Woche später rund 300 Kilometer entfernt tot in einem See im hessischen Wetteraukreis gefunden worden.