Nach Casino-Betrug: Verdächtiger kriegt 4650 Fr, weil er zu Unrecht in U-Haft sass

Weil er drei Monate zu Unrecht in Untersuchungshaft sass, muss der Kanton Luzern einem Mann eine Genugtuung bezahlen. 2019 sollen vier Männer im Casino in Luzern einen Roulette-Tisch manipuliert und dadurch mehr als 30’000 Franken Beute gemacht haben. Einer der Männer wurde vom Luzerner Bezirksgericht zu einer Geldstrafe verurteilt. Der angebliche Komplize wurde freigesprochen und bekomme für die drei Monate, die er in U-Haft sass, eine Genugtuung von 4650 Franken, berichtet das Regionaljournal «Zentralplus».