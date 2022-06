Gadsden, Alabama : Verdächtiger Mann will in Schule eindringen und wird erschossen

Die Polizei hat im US-Bundesstaat Alabama möglicherweise Schlimmeres verhindert: Ein Beamter erschoss in der Kleinstadt Gadsden einen 32-jährigen Mann, der in ein Schulgebäude eindringen wollte.

Vor der Walnut Elementary School in Gadsden wurde ein Verdächtiger erschossen.

Die Polizei in Alabama hat einen Mann erschossen, der eine Grundschule betreten wollte. Der «potenzielle Eindringling» habe am Donnerstag versucht, mehrere Aussentüren des Gebäudes in Gadsden zu öffnen, wo 34 Kinder unterrichtet wurden, teilte Schulbezirksleiter Tony Reddick mit.