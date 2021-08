Phuket - Verdächtiger soll Tötung der Schweizerin gestanden haben

Die Polizei will am Sonntag weitere Details bekannt geben.

Im Zuge der Ermittlungen im Fall der getöteten Schweizerin in Phuket wurde ein 27-jähriger Tatverdächtiger am Samstag festgenommen, wie thailändische Medien berichten. Eine anonyme Polizeiquelle, die nicht genannt werden möchte, gab später an, dass der Verdächtige ein Geständnis abgelegt habe. Demzufolge habe es einen Kampf zwischen ihm und der Schweizerin gegeben. Er soll ihren Kopf so lange unter Wasser gedrückt haben, bis sie starb. Anschliessend habe er die Flucht ergriffen.