Bluttat an Parade : Verdächtiger von Chicago wollte als Frau verkleidet fliehen

Nach dem tödlichen Schusswaffenangriff bei einer Parade zum Unabhängigkeitstag in den USA kommen immer mehr Details zum Tathergang ans Licht.

Der mutmassliche Todesschütze bei einer Feiertags-Parade in den USA hat seine Tat nach neuen Erkenntnissen der Polizei wochenlang geplant. Seine Waffe, ein «leistungsstarkes Gewehr», habe er nach derzeitigem Kenntnisstand legal im Bundesstaat Illinois gekauft, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Highland Park, einem Vorort von Chicago. Hier waren durch Schüsse bei einer Parade anlässlich des Nationalfeiertags am Montag sechs Menschen getötet und nach den neuen Angaben der Polizei rund 30 Menschen verletzt worden.