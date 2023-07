Gigi Hadid wegen Marihuana im Gepäck festgenommen

Sie habe «Marihuana und Utensilien für den Konsum von Marihuana» in ihrem Gepäck mitgeführt.

Das Supermodel Gigi Hadid (28) wollte auf den Kaimaninseln ihre Ferien geniessen, wurde aber bereits kurz nach der Ankunft festgenommen. Die Zollbeamten fanden am 10. Juli in ihrem Gepäck am Owen Roberts International Airport «Marihuana und Utensilien für den Konsum von Marihuana», wie «E! News» berichtet.