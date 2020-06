Léchelles FR

Verdächtiges Paket enthielt einen Brandsatz

Im Kanton Freiburg ist es am Sonntag zu einem Grosseinsatz gekommen. Spezialisten stellten ein Paket mit einem Brandsatz sicher.

Laut einem Leser-Reporter fand am Sonntag in Léchelles im Kanton Freiburg ein Polizeieinsatz statt.

Am Sonntagnachmittag sind in dem Dorf Léchelles im Kanton Freiburg rund 70 Personen vorsorglich evakuiert worden. Als Grund gab die Kantonspolizei Freiburg in einem Communiqué in der Nacht auf Montag den Fund eines suspekten Gegenstandes an.