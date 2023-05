Linsmayer liest «Die Krume Brot» von Lukas Bärfuss: «Verdammt cool und lesenswert»

Einer zieht Leine, als sein Kind geboren ist, einer spielt Retter und entpuppt sich als Pädophiler, der es auf ihr Kind abgesehen hat, einer verwickelt sie in den Terrorismus. Sodass sie am Ende, in einem dubiosen Prozess freigesprochen, so wenig Chancen sieht, sich noch eine Krume Brot verdienen zu können, dass sie das Kind zur Adoption freigibt. Auch wenn sie längst auch andere Sprachen sprechen: Schicksale wie dieses gibt es wirklich in der Schweiz, und es ist verdammt cool und unbedingt lesenswert, was Lukas Bärfuss, der auch schon als Gabelstapler gearbeitet hat, sich einfallen lässt, damit diese unglückliche und in unserem reichen Land chancenlose Adelina genau so, wie sie denkt und fühlt, die Stimme erheben kann! Letztlich stellt er ihr dann aber doch sein virtuoses Erzähltalent zur Verfügung und macht das Ganze auch noch ganz schön spannend!