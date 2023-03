Liebesaus bei Bellydah – «Verdienst auf Onlyfans ist mir wichtiger»

1 / 7 Die einstige «Bachelor»-Kandidatin und Onlyfans-Creatorin Bellydah ist wieder Single. Privat Grund für die Trennung soll ein Ultimatum gewesen sein, welches ihr Freund Ilhan (21) ihr gesetzt hat. «Er hat von mir verlangt, dass ich mich zwischen Onlyfans und der Beziehung mit ihm entscheide», so die 31-Jährige im Gespräch mit 20 Minuten. Privat Daraus habe sich vergangene Woche eine hitzige Diskussion entwickelt, bis sie schliesslich den Entschluss fasste, die Liaison zu beenden. Privat

Die einstige «Bachelor»-Kandidatin Bellydah blüttelt gerne und macht dies noch lieber zu Geld – ob auf Onlyfans oder im TV, Hauptsache, es lässt die Kasse klingeln. Doch genau diese Einstellung wurde ihr nun zum Verhängnis, wie sie im Gespräch mit 20 Minuten verrät: «Mein Freund hat mir plötzlich ein Ultimatum gestellt und von mir verlangt, dass ich mich zwischen Onlyfans und der Beziehung mit ihm entscheide.» Daraus habe sich vergangene Woche eine hitzige Diskussion entwickelt, bis sie schliesslich den Entschluss fasste, die Liaison zu beenden.

Die 31-Jährige könne verstehen, wenn jemand Mühe damit habe, wenn sich die Partnerin oder der Partner freizügig zeige, doch sie betont: «Ilhan wusste vom ersten Tag an, worauf er sich einlässt. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht!» Weiter fügt die Zürcherin an: «Mein Content ist nicht nur Spass, sondern mein Job. Es spült mir jeden Monat rund 10’000 Franken auf mein Konto, wovon ich meine Rechnungen zahle und für die Zukunft spare.» Nicht zuletzt habe sie ihrem Freund, der noch in der Lehre ist, auch die Ferien, edle Abendessen und sonstige Freizeitaktivitäten bezahlt.

Bellydah ist stolz auf ihren Entscheid

Das Ex-Paar habe im September letzten Jahres zusammengefunden und seine Liebe Ende Dezember öffentlich gemacht. Der 21-Jährige sei ihr Traummann gewesen. «In der Vergangenheit hatte ich immer nur Gewalttäter an meiner Seite. So einen reifen und aufrichtigen Mann hatte ich bisher nie», blickt Bellydah zurück. Sie hätten sogar über eine Zukunft mit Kindern gesprochen – und das sei mitunter das Problem gewesen. «Im Gespräch hat Ilhan immer wieder die Befürchtung geäussert, dass unsere Kinder in der Schule wegen meines Contents gemobbt werden könnten. Dabei ging er so weit, dass sie sich deswegen das Leben nehmen würden.» Solche Mutmassungen findet die Creatorin daneben. «Es ist mir wirklich nicht klar, woher die Komplexe und die Eifersucht plötzlich kommen», fragt sie sich weiter.

Herzschmerz habe sie keinen. Auch ein Liebescomeback mit ihrem Ex schliesst sie komplett aus und stellt klar: «Das, was wir hatten, war zwar schön, aber ich habe mit ihm abgeschlossen.» Bellydah bezeichnet sich selbst als Beziehungsmensch, weshalb sie sich sicher ist, dass der nächste Mann bereits in Kürze kommen wird. Ein Learning zieht sie allerdings aus dem Erlebten: «Ich will keine armen Jungs mehr. Mein Neuer muss entweder Cash oder Fame haben, damit er mir auf Augenhöhe begegnen kann.» Auf sich selbst sei sie besonders stolz, weil sie ihren Werten und Ansichten treu geblieben sei. So appelliert sie an andere Frauen: «Lasst euch nicht von Männern verändern und zieht euer Ding durch!»