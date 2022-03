Schweizer Medianlohn - Verdienst du mehr als 6665 Franken, zählst du zu den oberen 50 Prozent

Grosse Lohnunterschiede je nach Branche

Die Lohnunterschiede sind relativ stabil geblieben

Die allgemeine Lohnschere, also der Gesamtabstand zwischen den höchsten und den tiefsten Löhnen, hat sich zwischen 2008 und 2020 in der Gesamtwirtschaft kaum verändert. In diesem Zeitraum stiegen die Löhne der am besten bezahlten zehn Prozent der Arbeitnehmenden um 11,8 Prozent. In der Mittelschicht fiel das Lohnwachstum mit 9,3 Prozent am tiefsten aus, bei den am schlechtesten bezahlten zehn Prozent der Arbeitnehmenden erhöhten sich die Löhne um 11,6 Prozent.