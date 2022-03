DDoS-Attacke auf Russland – Verein Aufrecht Schweiz reicht Strafanzeige gegen Wermuth ein

Am Montag kündigte der Verein Aufrecht Schweiz an, Strafanzeige gegen Wermuth einzureichen.

In der Berichterstattung rund um den Ukraine-Krieg setzt der Kreml gezielt auf Desinformation. So bezeichnet Moskau die Invasion als «militärische Sonderoperation» und den ukrainischen Präsidenten als Neo-Nazi. Wenige Tage nach dem Ausbruch des Kriegs ermunterte SP-Nationalrat Cédric Wermuth, dagegen etwas zu unternehmen.

Am Montag kündigte der Verein Aufrecht Schweiz in einer Medienmitteilung an, Strafanzeige gegen Wermuth einzureichen. Wermuth rufe zu einem Cyberangriff gegen den Kreml und russische Privatpersonen auf, schreibt Patrick Jetzer, Präsident der Sammelbewegung der Corona-Massnahmengegner. «Dies stellt einen ganz klaren Aufruf zu einer Straftat dar und könnte seitens Russlands, da von einem Parlamentarier stammend, als kriegerischer Akt missgedeutet werden.» Für weitere Informationen war der Verein am Montag nicht erreichbar.