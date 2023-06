Verein aus Romanshorn will für die Feuerwehr begeistern

Ein 33-Jähriger aus Romanshorn TG hat einen Verein für Feuerwehrsport gegründet. Damit will er zeigen, was Feuerwehrleute sportlich zu bieten haben.

1 / 4 Raphael Rohner (aussen rechts) hat einen Verein für Feuerwehrsport gegründet. run4fire Damit will er Feuerwehrleute zu Bewegung animieren und junge Leute für die Feuerwehr begeistern. run4fire Ziel ist es, bei einer einjährigen Aktion so viele Kilometer wie möglich zu rennen. run4fire

Darum gehts Raphael Rohner (33) aus Romanshorn TG hat einen Verein gegründet.

Das Ziel ist es, für die Feuerwehr zu begeistern und Klischees aufzulösen.

Am 11. August startet eine Aktion, bei der Feuerwehrleute aus der ganzen Schweiz durch Joggen oder Laufen Kilometer sammeln können.

Innerhalb von einem Jahr wird dann «die fitteste Feuerwehr der Schweiz» gekürt.

Feuerwehrleute sind fit, zeigen das aber zu wenig. Das findet Raphael Rohner (33), Wachtmeister bei der Feuerwehr Romanshorn. Aus diesem Grund hat der 33-Jährige den Verein «run4fire» gegründet. Das Ziel ist es, die Klischees zu durchbrechen und mehr junge Menschen für die Feuerwehr zu begeistern. «Feuerwehrdienst ist ein High-Tech-Hobby, zu dem eine gewisse Fitness dazugehört», sagt Rohner.

Feuerwehrleute können Kilometer sammeln

Der Verein will am 11. August eine schweizweite Aktion lancieren, bei dem die Feuerwehrleute für ihre Organisation Kilometer sammeln können. «Man geht Joggen und kann die Kilometer auf unserer Seite eintragen. Am Ende küren wir dann die fitteste Feuerwehr der Schweiz», erklärt Rohner. Damit wollen sie ihre Kameradinnen und Kameraden animieren, sich zu bewegen.

Die Aktion läuft dann ein Jahr lang. In dieser Zeit können die Feuerwehrleute ihre Kilometer sammeln. Anschliessend soll der erste Finalwettkampf in Romanshorn TG stattfinden. Dort werden unter anderem auch Trophäen verliehen. Damit sich die Feuerwehrleute an Lauftreffs oder Veranstaltungen leichter finden können, sollen sie einheitlich gekleidet sein.

«Schlussendlich geht es darum, dass wir präsent sind – auch wenn es nicht brennt.» Raphael Rohner, Wachtmeister bei der Feuerwehr Romanshorn

Halbmarathon und Laufschuhe statt Bier

Rohner war etwas erschrocken über die anfallenden Kosten für eine Website und die dazugehörige Software. «Ich habe einige Offerten eingeholt und musste einsehen, dass ich das vom Feuerwehrsold allein nicht bezahlen kann», sagt er. Aus diesem Grund hat der Verein eine Crowdfunding-Kampagne auf Lokalhelden.ch gestartet.

Innerhalb eines Monats konnten 2600 Franken gesammelt werden. Die Idee zeigt unter den Feuerwehrleuten Erfolg. Während am Anfang Rohner und seine Freunde zu dritt waren, engagieren sich jetzt schon über ein Dutzend Läuferinnen und Läufer im Feuerwehrsport. So kommt es, dass am Stammtisch der Feuerwehr plötzlich Halbmarathons und Laufschuhe zum Thema werden.

