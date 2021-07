Dank ehrenamtlichen Ärztinnen - Verein organisiert Impfaktion für Sexarbeitende

Grosse Verunsicherung bei Sexarbeitenden

Dazu komme, dass viele Hürden wie Sprachbarrieren für eine Anmeldung zu gross gewesen seien. Und diejenigen Sexarbeitenden, die keine Krankenkasse hätten, seien verunsichert gewesen, ob eine Impfung möglich sei. «Vielen Sexarbeitenden ist das Gesundheitssystem in der Schweiz wenig vertraut – ob sie sich einer fremden Person in einem Impfzentrum anvertraut hätten, ist fraglich», so Burkart.

Ob erneut eine ähnliche Aktion möglich ist, weiss man beim Verein «Lisa» dabei noch nicht. «Die vergangene Impfaktion vom Mittwoch haben wir im Beratungscontainer am Strassenstrich in Ibach und am Mittagstisch im Barfüsser in Luzern beworben. Impfwillige Sexarbeitende müssten erst erreicht werden und von diesen bräuchten wir dann innert nützlicher Frist eine Antwort. Es müsste alles Schlag auf Schlag gehen», sagt Burkart auf Anfrage von 20 Minuten. Denn weitere Impfwillige zeitnah zu koordinieren, dass heisst gleichzeitig in den unterschiedlichen Erotikbetrieben zu informieren und einen ersten als auch einen zweiten Impftermin festzumachen, könnte schwierig werden. In die verschiedenen Betriebe zu gehen, um zu impfen, sei zudem nicht möglich. «Sind die Impfdosen einmal geöffnet, müssen sie zeitnah verimpft werden». Das Beratungsangebot könne allerdings vor Ort in den Betrieben gewährleistet werden.