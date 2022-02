Krieg in der Ukraine – Verein ruft Schweizer auf, Flüchtende bei sich zu Hause aufzunehmen

Die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ist gross. Organisationen wie Caritas Schweiz und das Schweizerische Rote Kreuz bitten um Geldspenden. Der Verein «Helfen Sie helfen» und die ukrainische Botschaft in Bern sammeln Sachgüter, um diese ins Kriegsgebiet zu schicken. Die Schweizer Bewegung Campax ruft die Bevölkerung auf, Flüchtende für die Zeit der Not bei sich zu Hause aufzunehmen. «Es ist Zeit, dass auch wir in der Schweiz unseren Teil leisten und helfen, die Leiden der Kriegsfolgen zu lindern», heisst es in einer Mitteilung am Montag.