«Zeit ist gold wert» : Verein spendet Limousine für krebskranke Kinder an Inselspital

Am Donnerstag übergab der Verein Polo mit Herz der Kinderklinik des Inselspitals ein brandneues Auto. Damit können Eltern zu ihren schwer kranken Kindern gefahren werden und umgekehrt.

«Zeit ist Gold wert»

«Im Gespräch mit den Eltern von krebskranken Kindern stellen wir immer wieder fest, dass ein geeigneter Fahrdienst zwischen dem Spital und dem Wohnort der Familien fehlt», so Fedier. Viele Eltern seien berufstätig, schlecht motorisiert oder weit vom Spital entfernt ansässig. «Eine lange Anreise – etwa mit dem öffentlichen Verkehr – ist finanziell belastend und sehr aufwendig», so Fedier. Zudem gehe dabei viel Zeit verloren, und «Zeit ist Gold wert».

Um eine bessere Verbindungsmöglichkeit zu schaffen, suchte der Verein Polo mit Herz also Sponsoren, die ein geeignetes Fahrzeug finanzieren. Am Donnerstagnachmittag wurde dem Palliativ-Zentrum der neue Renault Espace dCi 160 übergeben: Eltern von krebskranken Kindern können den Fahrdienst ab jetzt rund um die Uhr anfordern. Die Fahrer bringen die Eltern dann zum Inselspital. «Fahren werden nur solche Ärzte und Pflegende, die das Kind bereits kennen und selber betreuen», so Fedier.

Betreuung in gewohnter Umgebung

Das neue Auto wird es ausserdem ermöglichen, die Kinder und Jugendlichen zu Hause zu betreuen. «Die jungen Patienten wünschen sich oftmals nichts sehnlicher, als nicht mehr ins Spital gehen zu müssen», so Dr. Jochen Rössler, Abteilungsleiter für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie im Inselspital Bern. Der neue Fahrdienst sei deshalb ein Schritt in die richtige Richtung. Ärzte und Pflegende können die Kinder so problemlos zu Hause besuchen und betreuen. «So wollen wir die verbleibende Zeit der Kinder so schön und familiär wie möglich gestalten.»