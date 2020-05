Aktualisiert vor 3h

Zürich

Verein verteilt wegen Corona fünf Tonnen Lebensmittel

Am kommenden Sonntag verteilt der Verein Siidefade in der Tonhalle Maag in Zürich 500 Corona-Hilfspaket an Menschen, die wegen der Corona-Krise in Not sind.

von Daniel Waldmeier

1 / 20 In Genf sind am vergangenen Samstag erneut Lebensmittel-Pakete an Bedürftige verteilt worden. keystone-sda.ch Insgesamt 2600 Pakete wurden verteilt. keystone-sda.ch Das sind fast 1000 Pakete mehr als noch vor einer Woche. keystone-sda.ch

Hunderte Menschen stehen in der reichen Schweiz für Lebensmittel an: Die Bilder aus Genf und anderen Schweizer Städten rüttelten auf. Der Verein Siidefade, der sich für armutsbetroffene Menschen in der Schweiz einsetzt, hat darum zusammen mit Partnern Geld für eine Hilfsaktion in der Deutschschweiz gesammelt. Innert weniger Tage sei eine stolze Summe zusammengekommen, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Sie reiche für fünf Tonnen Lebensmittel und 500 Hilfspakete für Personen, die aufgrund der Corona-Pandemie in Armut geraten seien.

Die Päckli werden am kommenden Sonntag in Zürich in der Tonhalle Maag verteilt. Jedes enthält rund 10 Kilo Lebensmittel sowie Körperpflege- und Hygieneprodukte. Betroffene können sich ab Mittwoch auf der Website Siidefade.ch für ein Päckli registrieren. Pro Haushalt wird nur eines abgegeben, die Hygiene- und Verhaltensregeln müssen bei der Abgabe eingehalten werden.

19 Kollegen hatten die Idee

Gesponsert wird die Aktion von Privaten, der Tonhalle Maag, Unilever Schweiz und der Difense Group. Der Verein ist auch eine Partnerschaft mit Lidl Schweiz eingegangen. Lanciert haben die Aktion 19 Kollegen, die zusammen in einer Whatsapp-Gruppe waren. «Wir waren betroffen über die Bilder aus Genf. Wir haben dann angefangen, im Umfeld Geld zu sammeln», sagt Initiant Michael Zaugg (31). Die Resonanz sei überwältigend gewesen. «Dann haben wir den Vereien Siidefade an Bord geholt.»

Zaugg rechnet damit, dass die Päckli schnell weg sein werden. «Wir richten uns an alle Bedürftigen, etwa an die Familie am Existenzminimum, die vorübergehend in Not geraten ist», sagt der selbständige Digitalberater.