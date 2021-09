Eltern-Burnout - Verein will «Oase für ausgelaugte Eltern» schaffen

In diesem Gebäude in Sursee soll eine Anlaufstelle für ausgebrannte Eltern entstehen.

«Ich dachte mir: ‹Jetzt bist du endlich Mami, sei doch glücklich!› Ich bemerkte zuerst fast nicht, dass ich am Limit bin. Das kam schleichend und ich wollte mir auch nicht eingestehen, dass ich Hilfe brauche.» Als eine befreundete Mutter ihr von ähnlichen Symptomen berichtete, wollte sich Müller Hilfe holen. Ihr Gynäkologe schlug zur Behandlung Beruhigungsmittel vor. «Das war nicht das, was ich gesucht hab. Ich brauchte einfach mehr Unterstützung», sagt sie. Im Haushalt war dies damals nicht einfach. «Mein Mann musste viel arbeiten.»

Oase für ausgelaugte Eltern

Mit dem Projekt (H)auszeit mit Herz will Initiantin Sévérine Bächtold genau in solchen Fällen Personen vor einem Eltern-Burnout bewahren. «Ich begegnete immer wieder Müttern oder Vätern, bei denen ich merkte: Die müssen einfach mal Pause machen können.» Deshalb will Bächtold mit ihrem Team eine «Oase für ausgelaugte Eltern schaffen, in der diese schnell entlastet werden und sich vorübergehend erholen können.»

Schnelle, unbürokratische Hilfe

«Es gibt viele Situationen, bei denen Eltern den Boden unter den Füssen verlieren können», sagt Bächtold, selbst Mutter von vier Kindern und einem Pflegekind. «Sei es nun eine emotionale Angelegenheit, die Arbeitsbelastung oder auch, wenn ein Kind krank wird. Mama und Papa sind Anker, und wenn diese ins Schwanken kommen, kann es schwierig werden.» Da fehlt laut ihr ein geeignetes Angebot in der Schweiz: Mutter-Kind-Kuren wie in Deutschland, bei denen sich etwa Fachkräfte über einen beschränkten Zeitraum um Betroffene und Kinder kümmern, gebe es bei uns nicht. «Oft kommt bei uns schnell die Psychiatrie ins Spiel oder es gibt Kuren, bei denen Betroffene längere Zeit weg sind.» Wichtig ist laut Bächtold auch, dass die Hürden für Betroffene tief sind und rasche, unbürokratische Hilfe angeboten werden kann.

Ausgebrannten Eltern will Bächtold in Sursee ein Haus zur Erholung anbieten, per Crowdfunding wird derzeit Geld dafür gesammelt. Das Angebot ist dabei flexibel. «Wir haben viele Angebote: Sei es nun, dass jemand nur einfach mal nichts tun möchte und einen Tag Pause machen kann, oder eine Massage oder ein Coaching braucht um sich zu reflektieren und um neue Kräfte zu mobilisieren.» Auch gestalterische oder sportliche Programme will man anbieten. «Wenn jemand merkt, dass künftig eine psychologische Begleitung nötig ist, können wir auch da bei der Vorbereitung helfen», so Bächtold. Für das breite Angebot arbeite man mit verschiedenen Organisationen und Freiwilligen zusammen, die ehrenamtlich arbeiten. Die Kosten für einen Aufenthalt sollen je nach Einkommen der Betroffenen berechnet werden.