Covid-Zertifikat in St. Gallen - «Vereine und Fitnesscenter wären auch betroffen»

Wie am Freitagmorgen bekannt wurde, ist die Pandemie-Lage im Kanton St. Gallen kritisch. Bei der gegenwärtigen Entwicklung der Fallzahlen ist eine Überlastung der Spitäler in naher Zukunft denkbar. «Im Kanton St. Gallen entspricht die Spitalauslastung aktuell etwa einem Drittel des Höchststandes der zweiten Pandemie-Welle», sagt Bruno Damann, Gesundheitsdirektor des Kantons St. Gallen, auf Anfrage von 20 Minuten. Ausserdem habe sich der Anstieg an Fallzahlen seit letzter Woche verdreifacht, sagt Damann weiter. Ein Blick auf die Reproduktionszahlen bestätigt diesen Trend: Am 2. August lag die national durchschnittliche Reproduktionszahl bei 1,43, diejenige des Kantons St. Gallen bei 2,00.