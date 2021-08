Trimbach SO - Vereine werden für Impfzentrum auf die Strasse gestellt

Das erste Drive-In Impfzentrum der Schweiz in Grenchen.

Wie andere Kantone auch, schliesst der Kanton Solothurn wegen der schwindenden Nachfrage mehrere Impfzentren oder legt diese zusammen. Neben Selzach soll in Trimbach der zweite Standort für ein kantonales Impfzentrum zuliegen kommen. Ab heute werden im Mühlemattsaal die ersten Spritzen gesetzt – der Kanton kann die Liegenschaft für neun bis zwölf Monate nutzen. Für die gegenwärtigen Mietpartien ist dies ein Problem, wie die «Solothurner Zeitung» schreibt. Besonders der Elternverein mit der Kleiderbörse, das Kulturforum oder die Banausenzunft hadern mit dieser Entwicklung. Am stärksten betroffen ist jedoch der Verein «Musical for you». Vereinspräsident Patrick Flück: «Das aktuelle Stück wurde wegen Corona zwei Mal verschoben.» Nun drohen die Shows im September erneut zu platzen.