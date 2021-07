Vier Szenarien - Vereinsarbeit statt RS – kommt der Dienst für alle?

«Es ist der perfekte Zeitpunkt, um breit über die Rolle der Frauen in Armee und Gesellschaft zu diskutieren», sagt Caro Weibel. Derzeit prüft das VBS vier Dienstmodelle.

Für Leutnant Caro Weibel vom Verein «Frauen im TAZ (Tarnanzug)» macht Viola Amherd im Moment alles richtig. Man könnte sagen: Die Verteidigungsministerin segelt hart am Zeitgeist. Der Grund für die Euphorie der 27-jährigen Weibel an Amherds Plänen: Diese lässt gerade vier neue Dienstmodelle prüfen, die auch Frauen zu einem Dienst am Staat verpflichten würden (siehe Box).