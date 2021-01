Lagerung in der Schweiz : Vereinte Nationen legen Vorrat für Ebola-Impfstoff an

Die Schweiz lagert einen Vorrat von Ebola-Impfstoff. Regierungen sollen innert 48 Stunden an den Impfstoff kommen.

Die Vereinten Nationen haben für einen möglichen neuen Ausbruch der gefährlichen Ebola-Seuche einen Impfstoff-Vorrat eingerichtet. An dem Projekt sind neben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF auch die Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC) und Ärzte ohne Grenzen (MSF) beteiligt, wie die Organisationen am Dienstag mitteilten. Der Vorrat lagert in der Schweiz.