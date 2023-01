Verena Kerth ist die schlechtest bezahlte Dschungelcamperin

Klar, würde sogar gratis mitmachen – for Fame and Fun.

Für Verena Kerth ist Dabeisein alles

Mit Verena Kerth hatten die Verantwortlichen bei RTL wohl ein leichtes Spiel, da sie unbedingt in die Show wollte, die jährlich ein Millionen-Publikum vor die Mattscheibe lockt. Gegenüber «Bild» meinte die Radiomoderatorin: «Ich hätte es natürlich auch umsonst gemacht, aber so einen kleinen Betrag muss man schon nehmen, oder? Ich bin so froh, dass ich nach all meinen Absagen endlich dabei sein darf.»