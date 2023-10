Verena Kerth und Marc Terenzi: Ist ihre Hochzeit ein Fake?

1 / 5 Nach 24 Jahren Freundschaft haben Marc Terenzi und Verena Kerth nun geheiratet. Instagram/marc_terenzi «Wir haben es einfach für uns getan, weil wir es in Deutschland nicht geschafft haben», sagte Kerth gegenüber der «Münchner Abendzeitung». Instagram/marc_terenzi Unter seinem Verlobungspost schrieb Marc Terenzi: «Das Leben ist es wert. Ich teile es jetzt mit der perfekten Frau.» Sven Hoppe/dpa

Darum gehts Es war eine medienwirksame Verlobung zwischen Marc Terenzi und Verena Kerth am Strand von Australien nach dem Dschungelcamp.

Auch bei der Hochzeitsreise wurden viele Sponsoren auf den Social-Media-Profilen der beiden verlinkt.

Die deutsche «Bild» vermutet nun, dass hinter der Las-Vegas-Hochzeit eine PR-Aktion stecken könnte.

Marc Terenzi und Verena Kerth haben sich in Las Vegas das Jawort gegeben und teilten ihr Glück mit der ganzen Welt auf Instagram. Doch irgendwie scheint es bei der Blitz-Hochzeit einige Ungereimtheiten zu geben. Bislang fehlt nämlich die offizielle Hochzeitsurkunde, wie die «Bild» berichtet. Auch die Namen des vermeintlich frisch vermählten Paares müssen spätestens innerhalb von zehn Tagen im Online-Register des US-Bundesstaates Nevada registriert sein. Dazu ist die Kapelle per Gesetz verpflichtet. Theoretisch bleibt noch Zeit, doch ein anderer Aspekt bei der Vermählungssause wirft zusätzlich Fragen auf.

Sowohl Terenzi als auch Kerth haben während ihrer Las-Vegas-Reise auffallend viele Sponsoren in ihren Social-Media-Profilen verlinkt. «Bild» vermutet, dass diese die Hochzeitsreise finanziert haben könnten. Und auch eine Insiderin verrät gegenüber dem Blatt, dass beide kurzfristig von einer oder mehreren Firmen zu der Reise eingeladen wurden. So oder so ist klar: Die Trauung ist in Deutschland erst anerkannt, wenn eine Heiratsurkunde, eine beglaubigte Übersetzung, sowie in der Regel ein Echtheitszertifikat (Apostille) vorliegt, wie ein Experte dem Boulevardblatt erläutert.

Verena Kerth: «Wir kennen uns seit 24 Jahren»

Zu den Spekulationen um einen Hochzeit-PR-Streich haben sich weder die Braut noch der Bräutigam bislang geäussert. Dafür bekräftigten sie ihren Bund der Ehe wie folgt: «Wir haben es einfach für uns getan, weil wir es in Deutschland nicht geschafft haben. Wir kennen uns seit 24 Jahren, und jetzt haben wir uns getraut», sagte Verena Kerth gegenüber der «Abendzeitung München». Marc Terenzi ergänzt: «Das ist alles so verrückt. Ich kann das alles noch gar nicht glauben. Jetzt wird gefeiert.»

Auf den Bildern der Hochzeit posierte das Paar vor der Little White Chapel, der wohl berühmtesten Hochzeitslocation der Welt. Auf dem Schnappschuss zeigt sich Kerth in einem bodenlangen weissen Dirndl mit feiner Spitzenschürze von Designerin Astrid Söll.

Zudem hält sie einen Hochzeitsstrauss in ihrer Hand. Kerth zu ihrem Outfit: «Natürlich habe ich als echtes Münchner Kindl Tracht gewählt.» Terenzi wählte zur Trauung passend eine Lederhose inklusive einer üppigen, Charivari genannten, Schmuckkette. Dies kombinierte er mit einem weissen Hemd und passender weisser Weste.

Marc Terenzi machte seiner Verena im TV den Antrag

Terenzi und Kerth verlobten sich medienwirksam im Januar 2023 im Rahmen des diesjährigen Dschungelcamps. Nachdem Kerth dort als Teilnehmerin der RTL-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» aus dem Camp geflogen war, wurde sie von ihrem Partner Terenzi empfangen, der am Strand um ihre Hand anhielt.

In den letzten Tagen, Wochen und Monaten waren die beiden oft mit negativen Schlagzeilen in der Öffentlichkeit. So wurde zum Beispiel ein Strafbefehl wegen sexueller Belästigung einer Minderjährigen gegen Terenzi bekannt, der im März aus seiner Band Team 5ünf flog. Der Sänger legte mittlerweile allerdings Einspruch gegen den Strafbefehl ein.

Glaubst du, die Hochzeit ist echt? Ja, wieso sollten sie die Hochzeit faken? Echt schon, aber letztendlich ein gelungener PR-Streich. Nein, die machen doch alles fürs Rampenlicht.

Über seinen Anwalt liess er mitteilen, dass sämtliche Vorwürfe «hanebüchen» seien. Trotz allem, die beiden glauben an ein «Wir», wie sie im Interview mit 20 Minuten verrieten: «Wir haben viel miteinander durchgemacht – dramatische wie auch schöne Momente. Wir kennen uns in- und auswendig. Wir wissen wirklich alles und müssen uns nicht verstellen», erklärte Kerth und führte aus: «Unsere Beziehung ist für uns in allen Belangen perfekt, harmonisch und innig. Es gibt nur ein Wir, alles andere wird ausgeblendet. Wenn wir uns um andere Meinungen gekümmert hätten, dann würden wir heute nicht hier zusammen sitzen.»