Garmisch-Partenkirchen : Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet – war das Gleisbett schuld?

Fünf Menschen sterben, weil ein Regionalzug bei Garmisch-Partenkirchen entgleist. Am Tag fünf nach dem Unglück wird nach der Ursache gesucht – und möglichen Verantwortlichen.

Bei einer Zugentgleisung in Bayern kamen vier Menschen ums Leben.

Nach dem Zugunglück in Burgrain bei Garmisch-Partenkirchen mit fünf Toten sind Mitarbeiter der Bahn ins Visier der Ermittler geraten. Die Staatsanwaltschaft München II ermittle gegen drei Bahnmitarbeiter wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Dienstag in Rosenheim mit. Nähere Angaben zu den Vorwürfen machten die Ermittler zunächst nicht. Dafür sei es beim derzeitigen Ermittlungsstand noch zu früh, sagte ein Polizeisprecher.