Supreme Court

Verfassungsrichterin Ginsburg erneut im Spital

Die 87-jährige Richterin am Obersten Gericht der USA liegt mit einer Infektion im Krankenhaus. US-Präsident Donald Trump schickt Genesungswünsche.

Ihr Gesundheitszustand wird aufmerksam verfolgt: Ruth Bader Ginsburg, Richterin am Obersten Gericht der USA. (Archivbild)

Ruth Bader Ginsburg, eine Richterin am Obersten Gericht der USA, ist wegen eines Verdachts auf eine Infektion erneut im Krankenhaus. Die 87-Jährige erhole sich im Johns Hopkins Hospital in Baltimore im US-Staat Maryland, erklärte der Supreme Court am Dienstagabend. Die Ärzte hätten eine Endoskopie durchgeführt, um einen im vergangenen Jahr gelegten künstlichen Gallengang zu reinigen. Ginsburg bekomme nun intravenös Antibiotika und werde «einige Tage» im Krankenhaus bleiben, hiess es weiter.