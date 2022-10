Bundesliga: «Verflucht» – Leverkusen verschiesst sechsten Elfmeter in Folge 

Verfluchtes Leverkusen

Sechs Elfmeter gab es für Bayer Leverkusen in dieser Saison – sechs davon wurden verschossen. Dieses Mal war es Diaby, der den Ball gegen Wolfsburg sogar neben das Tor setzte. Das war es aber aus Sicht von Leverkusen noch nicht. Andrich erzielte einen fantastischen Treffer – das Problem: Er traf ins eigene Netz. In den sozialen Medien war man sich einig: «Leverkusen ist definitiv verflucht.» Immerhin: Die Werkself erkämpfte sich dennoch einen Punkt.

Bellingham brilliert weiter

Bei der Wahl zum talentiertesten Spieler an der Ballon d’Or Gala wurde Bellingham von Gavi übertrumpft – ein Thema, das für viel Diskussionsstoff sorgte. Der junge BVB-Spieler liess sich davon aber gar nicht beeinflussen. Beim X:Y-Sieg über Stuttgart erzielte der Engländer einen Doppelpack. Ein klassischer Witz: Während Gavi noch kein Tor gegen Stuttgart erzielte, waren es bei Bellingham sogar zwei in einem Spiel.

Vargas stark, doch es gibt keinen Sieg

Wunderkind schlägt Breitenreiter

Neun Pflichtspieltreffer hat Jamal Musiala in dieser Spielzeit bereits geschossen. Gegen Hoffenheim mit FCZ-Meistercoach war der 19-Jährige einmal mehr als Torschütze erfolgreich. Die in dieser Saison so starken Hoffenheimer hatten keine Chance. Bayern pirscht sich immer mehr an die Spitze an.