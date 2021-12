Weihnachten im Netz – Verfolge den Weihnachtsmann mit diesem Google-Tool

Welche Strecke fliegt der Weihnachtsmann dieses Jahr in seinem Schlitten? Eine Google-Website zeigt es dir und lässt die Zeit bis zur Bescherung mit einer Vielzahl an Spielen und lehrreichem Material schnell vergehen.

Darum gehts Google hat ein Tool erstellt, das aufzeigen soll, wo sich der Weihnachtsmann gerade befindet.

Es nennt sich «Santa Tracker».

Dort können ausserdem eine Vielzahl an Mini-Games gespielt werden.

Es findet sich aber auch lehrreiches Material auf der Website.

Der Weihnachtsmann hat nur einen Tag lang Zeit, alle Häuser auf der Welt zu besuchen und Geschenke zu hinterlassen – so die Geschichte. Um genau verfolgen zu können, wo der Weihnachtsann bisher überall war, hat der Tech-Gigant Google ein Tool gebaut, das anzeigt, wo sich der Weihnachtsmann momentan befindet und welche Länder er bisher besucht hat.

Das Tool nennt sich «Santa Tracker» und nutzt die Technologie und das Interface von Google Maps. Dort ist zu sehen, dass der Weihnachtsmann heute gegen elf Uhr aus Santas Dorf am Nordpol abgehoben hat und sich via Russland und über Japan einen Weg nach Europa bahnt. Ausserdem können auf der Website interessante Informationen über die Orte, an denen der Weihnachtsmann bereits gelandet ist, eingesehen werden.

Traditionen aus aller Welt

Damit aber nicht genug. Wer sich die Zeit, bis der Weihnachtsmann vorbei schaut, etwas verkürzen will, kann auf der Google-Website unzählige Spiele im Weihnachtslook spielen. So kann man beispielsweise im «Code Lab» auf spielerische Weise und in einfachen Schritten das Codieren lernen. Man kann auch mit den Wichteln vom Weihnachtsmann Snowboarden gehen, Lolli-Flipper spielen, an einer Schneeballschlacht teilnehmen oder mit Schneeboxen Gebäude bauen.

Wer lieber auf die Spiele verzichtet, kann anstelle dessen interessante Informationen über Weihnachtstraditionen aus aller Welt lernen. So kann man beispielsweise lesen, dass die Menschen in Finnland glauben, dass der Weihnachtsmann im nördlichen Teil ihres Landes in Korvatunturi lebt. In Guatemala wird Weihnachten mit ausgelassenem Tanz gefeiert und in Ghana verkleiden sich die Erwachsenen und verteilen in der Nachbarschaft Süssigkeiten.

Kunst und Passwortschutz

Ausserdem kann man eine Reihe informativer Videos wie beispielsweise «Pinguin Passwortschutz» anschauen. Auch künstlerisch kann man sich ausleben, denn die Website bietet für Klein und Gross die Möglichkeit, sich auf einer Leinwand artistisch zu betätigen. So kann man beispielsweise mit dem Google-Roboter «Tensor» zusammen malen, der versucht, die gemalten Begriffe selbst zu erraten und mit der Zeit immer besser verstehen lernt, was gezeichnet wird.

Googles «Santa Tracker» existiert bereits seit dem Jahr 2004, hat sich über die Jahre hinweg aber stets weiterentwickelt und verbessert. Das Tool kann entweder über die Desktop-Site oder über die App aus Googles Play Store aufgerufen werden.

