Bündnerfleisch erhält seinen typischen Geschmack, indem man die Fleischstücke zuerst über Wochen in einer Würze einlagert und anschliessend auf grosser Höhe mit Bergluft trocknet. Es ist ein jahrhundertealter Prozess, den man nun mit ein wenig Technologie nachbessern möchte: Mit der «Mission High Dry» will eine Crew herausfinden, was passiert, wenn Bündnerfleisch auf 40’000 Metern getrocknet wird.