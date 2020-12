Wie so oft in den letzten Jahren schreitet YB mit grossen Schritten vorne weg. Dahinter entwickelt sich allerdings ein enges Feld an Verfolgern, als Schwertspitze der FC Basel und der FC St. Gallen. Eben diese beiden Clubs machen heute im Direktduell unter sich aus, wer denn jetzt als grösste Gefahr für Serienmeister YB gesehen werden sollte.

Am letzten Spieltag (Wenn man in der Corona-Saison von so etwas wie Spieltagen sprechen kann) hatte der FCB das Nachsehen gegen die Berner. Und auch sonst sind es eher negative Nachrichten, die in letzter Zeit aus Basel zu hören sind. Valentin Stocker fehlt den Bebbi bis zum Jahresende und auch auf Linksverteidiger Jorge muss der FCB nach einem Kreuzbandriss länger verzichten. Ausserdem wird Campo den FCB im Winter jetzt wohl definitiv verlassen, nachdem ein Transfer im Sommer in letzter Minute geplatzt war.