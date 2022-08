GC – St. Gallen: Abwehr-Bocks und Traumtore – GC und St. Gallen entzücken mit Feuerwerk

Die Grasshoppers wurden in den Startminuten regelrecht überrannt. Sie fanden überhaupt kein Mittel gegen das hohe Pressing der Gäste aus St. Gallen. So gingen die Ostschweizer wenig überraschend früh in Führung. Ein herrliches Solo mit mustergültigem Abschluss von Latte Lath sorgte für das 1:0 in der 5. Minute. Der FCSG liess nicht nach und drückte GC weiter hinten rein. Ein Mega-Bock der GC-Abwehr ermöglichte dann das 2:0 durch Schubert nach 12 Minuten.