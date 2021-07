Fahrer entzog sich Kontrolle : Verfolgungsjagd endet mit Crash in der Bieler Innenstadt

Nach einer Verfolgungsjagd durch zwei Kantone verunfallte der Lenker eines weissen Mercedes in Biel. Danach flüchtete er zu Fuss – gefasst ist er noch nicht.

… an der Aarbergerstrasse in Biel. Der Fluchtfahrer rammte dort ein parkiertes Auto.

Etwa um 15 Uhr ereigneten sich am Dienstag in Biel dramatische Szenen. Ein weisser Mercedes A-Klasse mit französischen Nummernschildern krachte nach einer Verfolgung durch die Polizei an der Aarbergerstrasse in ein parkiertes Auto – der Lenker sprang heraus und suchte das Weite. Die Polizei leitete eine Suche nach dem Lenker ein, riegelte das Bahnhofsviertel ab und setzte dabei auch Spürhunde ein. Später erschienen auch Forensiker am Unfallort und untersuchten den Fluchtwagen nach Spuren. Dies berichten zumindest News-Scouts, die den Unfall in Biel mitbekamen. Die Berner Polizei selbst hält sich mit Informationen noch bedeckt, solange der genaue Ablauf nicht geklärt ist.