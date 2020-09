Die Verfolgung ereignete sich ganz in der Nähe des Lindenplatz in Zürich Altstetten

Am Sonntagmorgen um 7:20 Uhr raste ein Auto in eine Seitenstrasse nahe des Lindenplatzes in Altstetten in der Stadt Zürich. Es wurde von drei Polizeiautos mit Blaulicht verfolgt. Am Ende der Strasse kam das Auto, ein weisser Smart mit Aargauer Kontrollschild, nicht mehr weiter – der Lenker hatte sich in eine Sackgasse manövriert.