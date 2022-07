Überschwemmungen der Emme: «Verfrachtet, erdrückt, zerschlagen» – Fische leiden unter Hochwasser

Am Montag kam es bei der Emme zu heftigem Hochwasser, das besonders die Gemeinde Schangnau getroffen hat.

Bei der Emme gab es am Montag heftige Niederschläge, die zu starken Überschwemmungen führten. Dabei entstanden insbesondere in Schangnau grosse Schäden. Der Gasthof Kemmeriboden-Bad wurde überflutet, während auch der Stall eines Bauern unter Wasser stand. Wie das SRF berichtet, sind auch die in der Emme lebenden Fische von den Auswirkungen der Überschwemmungen stark betroffen.