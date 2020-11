Der Kanton Bern will um jeden Preis verhinder, dass Pflegefachkräfte in Gesundheitseinrichtungen (zu) knapp werden.

Die Zahl der hospitalisierten Covid-Patienten im Kanton Bern ging am Mittwoch erstmals seit längerem leicht zurück: von 427 auf 403. Trotzdem will der Kanton Bern sein Arsenal von Pflegefachkräften verstärken. Mit einem Web-Aufruf bittet er entsprechendes Personal, sich zu melden. «Als Folge der zweiten Welle der Covid-19-Pandemie besteht in einigen Gesundheitsinstitutionen im Kanton Bern zusätzlicher Bedarf an diplomiertem Gesundheitsfachpersonal», heisst auf der Website der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) des Kantons Bern.