Schweiz will keine Lampedusa-Flüchtlinge - Affront gegen EU?

1 / 6 Unzählige Menschen sind in den letzten Wochen auf der italienischen Insel Lampedusa gelandet. 20 Minuten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bittet die Schweiz um Hilfe bei der Verteilung von Flüchtenden auf Lampedusa. IMAGO/NurPhoto Das Staatssekretariat für Migration von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (SP) sagt, dies sei «nicht vorgesehen». 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Die EU hat den Bundesrat gefragt, ob die Schweiz freiwillig Flüchtende aus Lampedusa aufnehmen könnte.

Noch hat Bern nicht offiziell geantwortet. Doch ein Ja zur Bitte aus Brüssel sei «nicht vorgesehen».

SP-Nationalrat Fabian Molina befürchtet, dass ein Nein eine «vergebene Chance» ist, um die Beziehungen zur EU zu verbessern.

Bürgerliche Politiker sehen diesbezüglich keine grösseren Probleme, die SVP plädiert derweil für die Armee an der Grenze.

Alleine in den letzten Wochen landeten Tausende Menschen in Booten auf der italienischen Insel Lampedusa, der Strom scheint nicht abzureissen. Italien ist überfordert und möchte die Menschen in andere Staaten verteilen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnte bei einem Besuch auf der Insel jüngst: «Nur mit Solidarität und Einigkeit können wir das erreichen». Die Einwanderung sei eine europäische Herausforderung, dafür brauche es europäische Antworten und Lösungen.

Am Freitag gelangten von der Leyens Leute mit der Bitte an die Schweiz, freiwillig Flüchtende aus Lampedusa aufzunehmen, berichtet die «SonntagsZeitung». Der Bundesrat zeigt Brüssel allerdings wohl die kalte Schulter. Das sei «bis auf weiteres nicht vorgesehen», zitiert die Zeitung das Staatssekretariat für Migration (SEM). Auf Rückfrage erklärt ein SEM-Sprecher indes, die formelle Antwort an Brüssel sei noch nicht erfolgt.

«Vergebene Chance, um die Beziehungen zur EU zu verbessern»

Hintergrund des Streits ist, dass Italien das Dublin-Abkommen ausgesetzt hat, also keine Menschen mehr von der Schweiz zurücknimmt, die zuerst in Italien registriert wurden. Aktuell befinden sich gemäss «SonntagsZeitung» 293 solche Personen in einem Verfahren in der Schweiz. Die Haltung des Bundes sorgt für Diskussionen – schliesslich muss sich die Landesregierung in den nächsten Monaten und Jahren mit der EU über das künftige Verhältnis einig werden.

Schadet das höchstwahrscheinliche Njet aus Bern den Beziehungen mit Brüssel? SP-Nationalrat Fabian Molina meint: «Es wäre eine vergebene Chance, um die Beziehungen zur EU zu verbessern». Nur schon Gesprächsbereitschaft zu zeigen, «würde uns in den Verhandlungen bestimmt helfen», ist der Zürcher überzeugt. Die Schweiz habe sich stets für eine faire Verteilung eingesetzt. «Es wäre deshalb nichts als konsequent, wenn sich die Schweiz an einer Umverteilung beteiligen würde», so Molina.

Konsequenzen aus Brüssel: FDP fände es «unterste Schublade»

FDP-Aussenpolitiker Hans-Peter Portmann schliesst Konsequenzen eines Neins ebenfalls nicht aus. Aber: «Sollte die EU versuchen, der Schweiz daraus einen Strick zu drehen bei Verhandlungen, wäre das unterste Schublade», sagt er. Eine Absage erachte er als richtig und fürchtet keine gröberen Konsequenzen, weil Frankreich und Deutschland eine ähnliche Haltung wie die Schweiz vertreten.

«Es wäre ein Bekenntnis zu geltenden Gesetzen, mich wundert die Anfrage aus Brüssel», so Portmann. Der FDP-Mann wäre bereit, Menschen aus Lampedusa aufzunehmen, wenn die EU selbst ein «Resettlement-Programm im Rahmen der Dublin-Gesetzgebung» mache. «Aber wenn wir damit anfangen, hat das Dublin-Abkommen faktisch keine Wirkung mehr», so der Zürcher Nationalrat.

SVP-Aeschi: «Schweiz müsste noch viel härter sein»

Deutlicher wird SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi. «Die Schweiz müsste noch viel härter sein und alle Grenzen sichern. Es braucht systematische Grenzkontrollen – falls nötig mit der Armee, wenn die zivilen Behörden überfordert sind», sagt er.

Weil Italien keine Migranten mehr zurücknehme, müsse die Schweiz «knallhart» bleiben. «In Bezug auf die Beziehungen mit Brüssel ist das kein Problem. Frau von der Leyen muss bei Italien anklopfen, damit das Land das Recht wieder respektiert und über Italien in die EU eingereisten Flüchtlinge zurücknimmt», so der Zuger.

Die EU-Kommission äusserte sich auf Anfrage bis Redaktionsschluss nicht zu den Hintergründen und konnte auch nicht sagen, wie viele Menschen sie der Schweiz zuweisen möchte.