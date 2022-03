Russischer Beschuss – «Vergebt mir, konnte euch nicht schützen» – Ukrainer trauert um Frau und Kinder

1 / 5 20 Minuten Triggerwarnung für Bildstrecken auf 20minuten.ch 20 Minuten Am Sonntag, 6. März, wurde in Irpin vor den Toren Kiews eine dreiköpfige Familie bei einem russischen Mörserbeschuss getötet. Europa Press via Getty Images Die Menschen flüchten seit Tagen aus der belagerten Stadt. REUTERS

Darum gehts Ein Foto aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine ging vergangene Woche um die Welt.

Darauf war die Tötung einer Familie durch russische Geschosse in der Stadt Irpin zu sehen.

Der Ehemann und Vater war zu diesem Zeitpunkt am anderen Ende des Landes und trauert nun um seine getötete Familie.

Das Bild ging um die Welt: Eine Fotografin erfasste den Moment am vergangenen Sonntag (6. März), als eine dreiköpfige ukrainische Familie in Irpin, einem Vorort der Hauptstadt Kiew, von russischen Geschossen getroffen und getötet wurde. Die «New York Times» veröffentlichte das Bild der Fotografin Lynsey Addario, das die leblosen Körper zeigt. Bei den Getöteten handelte es sich um Mutter Tetiana (43), Tochter Alisa (9) und Sohn Mykyta (18). Ehemann Serhiy hielt sich zu diesem Zeitpunkt am anderen Endes des Landes auf.

Familie flüchtete 2014 aus Donetzk nach Irpin

Die Drei versuchten zu diesem Zeitpunkt, gemeinsam mit anderen Mitgliedern einer örtlichen Kirche, aus Irpin, das unter den Beschuss heranrückender russischer Truppen gelangt war, zu flüchten. Als sie eine Strasse überquerten, um zu einer nahegelegenen Brücke zu gelangen, schlug ein Mörser nur wenige Meter neben ihnen ein. Die umherfliegenden Teile trafen sie tödlich. Als das «New York Times»-Team anschliessend heranrückte, klickte Fotografin Addarios Kamera. Auf dem Bild zu sehen waren die leblosen Körper der drei sowie einer weiteren Person. Über sie bückten sich ukrainische Kämpfer. Einer versuchte, den Begleiter der Familie wiederzubeleben – erfolglos. Rund um die Getöteten standen ihre Koffer sowie einer der beiden Hunde der Familie – der andere wurde bei der Explosion getötet.

Die Familie Perebyinis wohnte in einer Neubausiedlung in Irpin. Dorthin waren sie 2014 aus ihrer ursprünglichen Heimat Donezk, im Osten des Landes, geflüchtet, als dort Kämpfe zwischen Russland-orientierten Separatisten und der Zentralregierung ausgebrochen waren. Ehefrau Tetania war in leitender Stelle bei einer Softwarefirma mit Niederlassungen in den USA und Grossbritannien aktiv, ihre Ehemann arbeitet als Programmierer.

«Die ganze Welt soll sehen, was hier passiert»

Serhiy hielt sich am 6. März nicht in Irpin auf. Er war Anfang Februar in die alte Heimat gereist, um seine an Covid-19 erkrankte Mutter zu pflegen. Trotz Warnungen blieben Tetania und die beiden Kinder aber in der Stadt, um deren an Alzheimer erkrankte Mutter und den Vater zu pflegen. Als Finanzchefin war die 43-Jährige unter anderem damit beauftragt, Reisegutscheine an flüchtende Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen zu verteilen. Wie Freunde gegenüber der «New York Times» berichten, witzelte die zweifache Mutter in Whatsapp-Gruppen noch darüber, nicht evakuiert werden zu müssen. Am Tag des tödlichen Vorfalls machte sie sich zusammen mit ihren Kindern um sieben Uhr in der Früh auf, um zusammen mit anderen Kirchenmitgliedern nach Kiew zu gelangen. Dort versammeln sich seit Tagen Menschen aus der Region, um in Bunkern und U-Bahn-Stationen vor Luftangriffen geschützt zu sein.

Das Ehepaar, das sich in der Schule kennengelernt und 2001 geheiratet hatte, telefonierte in den Tagen vor dem tödlichen Fluchtversuch regelmässig. Dabei plagten Ehemann Serhiy Schuldgefühle. «Verzeih mir, dass ich nicht bei euch sein und euch verteidigen kann. Ich wollte einem Menschen helfen, doch das hiess, dass ich nicht für euch da sein kann», sagte er seiner Frau. Diese erwiderte: «Mach dir keine Sorgen, wir schaffen es hier raus.» Serhey verfolgte die Bewegungen seiner Familie am Tag des tödlichen Beschusses auf dem Handy. Am Morgen blinkte das GPS-Signal noch im gemeinsamen Zuhause auf, dann kam ein mehrere Stunden dauernder Unterbruch. Der nächste Standort der drei: Ein örtliches Spital.

Die traurige Gewissheit kam eine Stunde später: Auf Twitter vernahm Serhiy vom Tod seiner Familie. «Ich erkannte das Gepäck und wusste: das sind sie.» Auf Facebook wiederholte er gemäss «Daily Mail» die Worte an seine Ehfrau und schrieb: «Vergebt mir, ich konnte euch nicht schützen.» Dass die «New York Times» die Bilder seiner getöteten Familie veröffentlicht hat, findet er richtig. «Die ganze Welt soll sehen, was hier passiert.» Nach den tödlichen Schüssen konnte er nur über einen Umweg wieder in den westlichen Landesteil gelangen. Dieser führte ihn ausgerechnet über Russland.