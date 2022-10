Fans spotten: «Vergessen, Rechnungen zu zahlen?» – Xhaka-Spiel aus kuriosem Grund unterbrochen

Beim FC Arsenal läuft es. Der Club von Nati-Captain Granit Xhaka ist so gut wie lange nicht mehr. Und so reisten die Londoner als Tabellenführer zum Spiel gegen Leeds am Sonntag. Das Xhaka-Team wollte unbedingt einen erneuten Erfolg, auch um Manchester City weiter auf Distanz halten zu können. Die Mannschaft von Pep Guardiola tritt am späten Sonntagnachmittag gegen Liverpool (live bei uns im Ticker) an.