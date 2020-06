vor 1h

Polizeimeldungen Ostschweiz

Vergessene Pfanne macht Haus unbewohnbar

Am Sonntag kam es in einer Wohnung in Benken SG zu einem Brand. Schuld ist eine Pfanne auf dem Herd, die vergessen wurde. Zwei Bewohner wurden leicht verletzt.

von Büro Ostschweiz

1 / 37 Benken SG, 07.06.2020: Kurz nach 20 Uhr ist in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Hans-Bernhardhof in Brand geraten. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken. Schuld am Brand ist wohl eine auf dem Herd vergessene Pfanne.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellten sie aus einer Wohnung eine starke Rauchentwicklung fest. Kurze Zeit später stoben Flammen aus einem der Fenster, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. Alle Bewohner hatten das Haus zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Die örtliche Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle und verhinderte einen Vollbrand. Zwei 35-jährige Bewohner wurden leicht verletzt. Einer wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte der Brand in der Küche ausgebrochen sein. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen klärt nun die genaue Brandursache ab. Im Vordergrund der Ermittlungen steht eine auf dem Herd vergessene Pfanne.