Rorschacherberg SG : Vergessener Adventskranz löst Brand aus

Am Freitag ist in einer Wohnung in Rorschacherberg SG ein Brand ausgebrochen. Schuld war ein vergessener Adventskranz.

1 / 7 Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. BRK News Mehrere Personen musste vor Ort untersucht werden. BRK News Niemand musste aber ins Spital. BRK News

Ein vergessener Adventskranz hat am Freitag kurz nach 18 Uhr in Rorschacherberg SG einen Brand ausgelöst. Mehrere Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht, es musste jedoch niemand in Spitalpflege gebracht werden, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung.

Die Bewohner der Wohnung kehrten kurz vor 18 Uhr in diese zurück und bemerkten Rauch in der Wohnung. Beim Öffnen eines Fensters brach schliesslich ein offenes Feuer aus, worauf sie die Wohnung wieder verliessen. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.