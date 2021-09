Zürich – Vergewaltiger (25) muss für fast 15 Jahre ins Gefängnis

Der Mann ist kein unbeschriebenes Blatt: In der 30-seitigen Anklageschrift sind 22 verschiedene Delikte aufgelistet, wobei Vergewaltigung und sexuelle Nötigung die gravierendsten Vorwürfe sind. Der zur Tatzeit 22-Jährige soll laut Anklageschrift im Juni 2018 zwei Sexarbeiterinnen in ihren Zimmern im Zürcher Rotlichtmilieu zu Oral- und Vaginalverkehr gezwungen haben. Zudem hat er laut Anklage eine der beiden Frauen massiv gewürgt, verprügelt und gebissen. Einer dritten Sexarbeiterin hat er 200 Franken geraubt.

Am Prozess letzte Woche wurden zuerst die vier Betroffenen befragt. «Ich habe immer noch Angst, dass er sein Versprechen erfüllt und mich umbringt», schluchzte eine der drei Sexarbeiterinnen. «Er hat mich an den Haaren gepackt, das Messer an den Hals gelegt und gesagt, wenn du es nicht machst, bringe ich dich um.» Die mehrfache Mutter aus Spanien musste während der Videobefragung in einem anderen Saal in einen Plastiksack erbrechen.