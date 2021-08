Basel - Vergewaltiger kommt frei, bevor das Urteil vorliegt

Der 33-jährige Portugiese hatte gemeinsam mit einem damals 17-jährigen Kollegen am 1. Februar 2020 eine Frau in einem Hauseingang vergewaltigt.

Ob dieses Urteil noch vors Bundesgericht gezogen wird, ist unklar. Der fallführende Erste Staatsanwalt Sasha Stauffer teilte auf Anfrage mit, dass er zunächst das schriftliche Urteil abwarte. «Ich entscheide dann über allfällig weitere Schritte.» Das Verdikt schockte die Öffentlichkeit und provozierte auf sozialen Medien einen Aufschrei, weil Gerichtspräsidentin Liselotte Henz in ihrer mündlichen Begründung einen Teil der Verantwortung an der Tat dem Opfer übertrug. So hätten die Signale, die die Frau an die Männer ausgesendet habe, auch eine Rolle gespielt. Sie wurde Stunden vor der Tat auf der Toilette eines Clubs mit einem anderen Mann intim.