Männer in St. Gallen wegen sexuellen Handlungen mit Kind verurteilt

Am härtesten trifft es einen 21-jährigen Nordmazedonier. Er muss acht Monate ins Gefängnis und wird danach sieben Jahre des Landes verwiesen.

Drei Männer aus Nordmazedonien und dem Kosovo standen am Montag vor Gericht.

Drei Männer, zwei Nordmazedonier und ein Kosovare mit Schweizer Wohnsitz, standen am Montag vor Gericht. Ihnen wurden diverse Delikte vorgeworfen. Hauptpunkt waren sexuelle Handlungen mit einem Kind. Im Oktober 2019 soll es in einem gemieteten Raum in der Stadt St. Gallen mit dem damalig 15-jährigen Opfer zum Gruppensex gekommen sein.