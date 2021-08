Basel - Vergewaltiger muss noch offene Bussen absitzen

Am Sonntag demonstrierten in Basel über 500 Personen gegen Victim Blaming. Das Appellationsgericht hatte im Fall Elsässerstrasse in der mündlichen Urteilsbegründung dem Opfer eine Mitverantwortung an der Tat gegeben.

Am Mittwoch hatte der 33-Jährige seine Strafe für die Vergewaltigung im Fall Elsässerstrasse abgesessen, nachdem das Appellationsgericht das Strafmass von 51 auf 36 Monate reduziert hatte. Die bedingte Entlassung nach 18 Monaten verbüsster Haft aus dem Gefängnis Bostadel verzögert sich allerdings. Und das nicht, weil das Appellationsgericht das Haftverlängerungsgesuch der Staatsanwaltschaft bereits genehmigt hätte. Das Gericht wird voraussichtlich noch am Mittwoch darüber befinden.

Der Portugiese hat noch offene Bussen, die in 16 Tage Freiheitsentzug umgewandelt werden, wie 20 Minuten erfahren hat. Das Appellationsgericht könnte sich theoretisch sogar noch Zeit lassen mit der Prüfung des Haftverlängerungsantrags. Die Basler Staatsanwaltschaft verlangt, dass der Mann mindestens so lange in Haft bleibt, bis über einen allfälligen Weiterzug des Urteils ans Bundesgericht entschieden ist. Dies kann aber erst geschehen, wenn das schriftliche Urteil vorliegt und bis dahin dauert es voraussichtlich noch mehrere Wochen. Auch erst nach Vorliegen des schriftlichen Urteils beginnt die Zehntagesfrist, bis das Urteil rechtskräftig werden könnte.

Kommt Vergewaltiger wegen EGMR-Urteil frei?

Ob eine vorsorgliche Haftverlängerung möglich ist, ist zumindest umstritten. Denn der Täter hätte seine Strafe per 11. August verbüsst. Ein Urteil des Menschenrechtsgerichtshofs in Strassburg hielt im Oktober 2020 fest, dass die Sicherheitshaft in jedem Fall mit dem erstinstanzlichen Freispruch ende. Im zu beurteilenden Fall hatten die Aargauer Behörden einen Mann, der der mehrfachen Vergewaltigung bezichtigt wurde, trotz des erstinstanzlichen Freispruchs 230 Tage in Haft behalten – wegen dringendem Tatverdacht und Fluchtgefahr. Die Aargauer Staatsanwaltschaft strebte in diesem Fall ein Berufungsverfahren an.