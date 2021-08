Grossbritannien : Vergewaltiger nach 40 Jahren anhand von DNA der gezeugten Tochter gefasst

Als sie herausfand, wie sie gezeugt wurde, setzte sich die Tochter eines Vergewaltigers für Ermittlungen ein. Ihre eigenes Genmaterial half dabei, den Täter zu finden.

In Grossbritannien ist ein Rentner 40 Jahre nach der Vergewaltigung einer Minderjährigen aufgrund einer DNA-Analyse zu elf Jahren Haft verurteilt worden – das Genmaterial stammte von seiner bei dem Verbrechen gezeugten Tochter. Der heute 74-jährige Täter konnte gefasst werden, weil die Tochter «die Hartnäckigkeit und Entschlossenheit» gehabt habe, Gerechtigkeit «für sich selbst und ihre Mutter» zu erreichen, sagte am Dienstag der Richter in Birmingham.