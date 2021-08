Fall Elsässerstrasse - Vergewaltiger soll länger hinter Gittern bleiben

Der Tatverdächtige stellte sich am 12. Februar freiwillig bei der Polizei. In Begleitung von Angehörigen erschien er am Vormittag auf der Clara-Wache.

Am 1. Februar 2020, kurz nach 7 Uhr, wurde auf offener Strasse eine Frau vor ihrer Haustür vergewaltigt. Im Zusammenhang mit der Tat wurde am 12. Februar ein 31-jähriger Portugiese verhaftet. Nun muss er sich deswegen vor Gericht verantworten.

Das Urteil des Basler Appellationsgerichts zum Fall der Vergewaltigung an der Elsässerstrasse beschäftigt die Schweiz und über die Landesgrenzen hinaus. Am Sonntag gingen deswegen über 1000 Personen auf die Strasse, um ihre Solidarität mit dem Opfer zu bekunden. Nun hat die Basler Staatsanwaltschaft beim Appellationsgericht eine Verlängerung der Haft für den Täter beantragt, wie die «bz Basel» (Bezahlartikel) am Montagabend berichtete. Er würde eigentlich am Mittwoch auf Bewährung freikommen und aus der Schweiz ausgeschafft werden.