US-Staat Mississippi : Vergewaltiger und Mörder von 16-Jähriger hingerichtet

Der US-Staat Mississippi hat einen Mann wegen der Ermordung und Vergewaltigung einer Jugendlichen hinrichten lassen. Der 58-jährige Thomas Edwin Loden starb am Mittwochabend in einer Haftanstalt in Parchman per Giftspritze. Seit 2001 hatte er in der Todeszelle gesessen, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, im Juni 2000 die 16-jährige Leesa G. vergewaltigt und ermordet zu haben.