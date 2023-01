USA: Frau verklagt Mike Tyson wegen Vergewaltigung

USA : Vergewaltigt in seiner Limousine – Frau verklagt Mike Tyson

In ihrer Klageschrift schildert sie, was vorgefallen sei.

Eine Frau hat den früheren Boxchampion Mike Tyson wegen Vergewaltigung auf fünf Millionen Dollar (rund 4,6 Millionen Franken) verklagt. Er habe sich Anfang der 1990er-Jahre in einer Limousine an ihr vergangen, nachdem sie ihn in einem Nachtclub in Albany im US-Staat New York kennengelernt habe, hiess es in der Klageschrift. Seitdem leide sie unter «körperlichen, psychologischen und emotionalen Schäden».